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11:14 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

МЧС: в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

Чрезвычайная пожароопасность сохранится на большей части территории Ростовской области.

Предупреждение накануне распространило донское МЧС. Оно касается и Ростова.

Во дворах и на приусадебных участках запрещается разжигать костры и ставить мангалы на траве и рядом с растительностью. Также рядом с деревьями и вблизи зданий нельзя сжигать мусор и сухостой. Кроме того, необходимо отказаться от использования пиротехники, посещения лесов и степных зон.

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