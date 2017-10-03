МЧС: в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

Во дворах и на приусадебных участках запрещается разжигать костры и ставить мангалы на траве и рядом с растительностью. Также рядом с деревьями и вблизи зданий нельзя сжигать мусор и сухостой. Кроме того, необходимо отказаться от использования пиротехники, посещения лесов и степных зон.