Более 2,5 тысячи мигрантов депортировали с территории Кубани с начала 2017 года

Краснодар. 3 окт. — Новая Кубань. С начала 2017 года с территории Краснодарского края были выдворены 2526 человек, сообщает пресс-служба УФССП. Это вдвое больше, чем в предыдущем году.

Большинство депортированных мигрантов — это граждане Узбекистана (836 человек). На втором и третьем месте — Таджикистан (358 человек) и Армения (273 человека). Также достаточно много среди выдворенных граждан подданных Украины — 244 человека. Интересно, что двоих незаконных мигрантов депортировали в Хорватию.