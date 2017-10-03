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11:08 (мск), источник: Новая Кубань

Более 2,5 тысячи мигрантов депортировали с территории Кубани с начала 2017 года

Большинство выдворенных иностранцев — подданные Узбекистана.

Краснодар. 3 окт. — Новая Кубань. С начала 2017 года с территории Краснодарского края были выдворены 2526 человек, сообщает пресс-служба УФССП. Это вдвое больше, чем в предыдущем году.

Большинство депортированных мигрантов — это граждане Узбекистана (836 человек). На втором и третьем месте — Таджикистан (358 человек) и Армения (273 человека). Также достаточно много среди выдворенных граждан подданных Украины — 244 человека. Интересно, что двоих незаконных мигрантов депортировали в Хорватию.

В настоящее время еще 76 иностранцев готовятся к депортации. Работа по выдворению незаконных мигрантов продолжается.

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