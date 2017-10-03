Разбойное нападение на филиал «Казпочты» совершено в Кокшетау
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, преступники забрали миллион тенге.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, преступники забрали миллион тенге.
3 сентября совершено разбойное нападение на одно из отделений «Казпочты» в Кокшетау, сообщили в полиции. По данным
«Сумма ущерба составила миллион тенге. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”. Сейчас проводится комплекс необходимых мероприятий, осмотр место происшествия», — отметили в полиции, добавив, что на месте работает оперативная группа.
Это не первый случай нападения на отделение «Казпочты». 6 мая 2015 года четверо мужчин совершили дерзкое ограбление. Надев маски, они пробрались в почтовый узел через верхний этаж и вынесли из филиала АО «Казпочта» в Экибастузе почти 60 млн тенге. Нападавших удалось задержать через месяц после ограбления. У них изъяли половину похищенной суммы и оружие.
Всех участников того налёта предали суду, их приговорили к срокам от семи до девяти лет лишения свободы.
В ночь на 17 августа 2015 года в городе Шардара было совершено ещё одно вооруженное нападение на отделение «Казпочты». Трое преступников в масках влезли через окно в почтовое отделение, связали охранника и похитили больше полумиллиона тенге. Задержали грабителей буквально через три часа. В салоне их автомобиля в качестве вещественных доказательств оперативники изъяли монеты и денежные купюры, а также травматический пистолет, пистолет марки ИЖ с глушителем, двухствольный обрез, патроны, чёрные маски и перчатки. Грабители проведут в колонии строгого режима по 11 лет каждый.