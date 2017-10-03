Разбойное нападение на филиал «Казпочты» совершено в Кокшетау

Источник: Informburo.kz

3 сентября совершено разбойное нападение на одно из отделений «Казпочты» в Кокшетау, сообщили в полиции. По данным пресс-службы ДВД Акмолинской области, грабителям удалось скрыться с суммой в миллион тенге.

«Сумма ущерба составила миллион тенге. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”. Сейчас проводится комплекс необходимых мероприятий, осмотр место происшествия», — отметили в полиции, добавив, что на месте работает оперативная группа.

Читайте также Налетчики в масках Анонимуса задержаны в Темиртау

Это не первый случай нападения на отделение «Казпочты». 6 мая 2015 года четверо мужчин совершили дерзкое ограбление. Надев маски, они пробрались в почтовый узел через верхний этаж и вынесли из филиала АО «Казпочта» в Экибастузе почти 60 млн тенге. Нападавших удалось задержать через месяц после ограбления. У них изъяли половину похищенной суммы и оружие.

Всех участников того налёта предали суду, их приговорили к срокам от семи до девяти лет лишения свободы.