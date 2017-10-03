На ул. Ноксинский спуск в Казани автомобилист сбил 10-летнего мальчика

В 15.20 был совершен наезд на 10-летнего мальчика. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. В результате ДТП ребенок получил ушиб мягких тканей левой стопы и ушибленную ссадину левого голеностопного сустава. Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.