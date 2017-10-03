В Некрасокве проверили деятельность мусоросжигательного завода

Источник: РИА Новости

В проверке приняли участие более 20 человек. В их число вошли экологи, представители Росприроднадзора, Всероссийского общества охраны природы, члены экспертного совета при министерстве экологии и природопользования Московской области, общественность Балашихи, Реутова, Москвы, а также журналисты.

«Несколько раз фиксировали выбросы из трубы с завода. Шел черный дым.

Поэтому данное предприятие относится к предприятиям, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к неприятным запахам. Выбросы мы фиксировали в июне-июле", — рассказал Владимир Домничев, житель Лухмановской улицы микрорайона Кожухово.

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Директор мусоросжигательного завода № 4 ГУП «Экотехпром» Валерий Романов пояснил данный факт ремонтными работами на производстве.

«Один раз к нам поступил звонок на наличие клубов черного дыма. Это было на ремонтной линии, где проводились регламентные работы по запуску линии и напылению активированного угля в систему газоочистки. Образование сероводорода исключено технологией термической переработки отходов», — отметил он.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZw6iJoB4A4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Проезжали нашу любимую свалку .... Нас опять травят? В Некрасовке тоже пахнет ? Сколько можно? Когда же этот беспредел прекратиться? Я конечно понимаю- властям уже все равно на нас, чем мы дышим и живём!!! Но такой беспредел - это слишком!!! #торбеево#полигон#свалка#люберцы#коренево#красково#железнодорожный#томилино#некрасовка#малаховка#балашиха#кучино#просимпомощи#митинг#мусор#новости#катастрофа#спаситеприроду</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @torbeevo_help <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-02T23:36:07+00:00">Окт 2 2017 в 4:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе проверки ее участники посетили цеха предприятия и ознакомились с технологиями производства.

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Сказать, что данное предприятие является источником неприятного запаха, мы не можем. Нам еще надо посмотреть документы и результаты анализов. Это наш первый подозреваемый, который ознакомил нас со своей деятельностью. Элмурод Расулмухамедов Исполняющий обязанности председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы

Он добавил, что в Балашихе будет установлена дополнительная станция мониторинга атмосферного воздуха. Сейчас специалисты «Мосэкомониторинга» определяют место для ее размещения. На данный момент станции уже оборудованы в Кожухове и Реутове.