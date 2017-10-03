Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
В беседе с Путиным Бердымухамедов использовал редкое выражение
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
11:59 (мск), источник: Newslab.ru

На заводе «Бирюса» женщину насмерть придавило холодильниками

В настоящее время в случившемся разбираются следователи.

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины на заводе «Бирюса» в Ленинском районе Красноярска. ЧП произошло вечером 29 сентября, но в ГСУ СК по краю рассказали о нем только сегодня.

Погибшей сотрудницей является 55-летняя оператор механизированных складов. Ее зажало холодильниками на конвейере. По факту смерти женщины начата доследственная проверка.

«Женщина самостоятельно проводила погрузку на напольный конвейер холодильников. При этом произошло нарушение укладки, повлекшее зажимание туловища и смерть работника. Предварительная причина смерти — асфиксия дыхательных путей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет дана надлежащая оценка требованиям безопасности труда на производстве и законности действий лиц, ответственных за охрану труда», — пояснили в управлении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Для особенных красноярцев проводят экскурсии на предприятия
Эдхам Акбулатов может не получить поддержки и.о. губернатора края
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Васильева: в диссертации Мединского нет плагиата
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант» Авторами картины выступят создатели зомби-хорроров братья Кия и Тристан Роуч-Тернеры
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь