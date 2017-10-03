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11:57 (мск), источник: АиФ Иркутск

В сети появилось видео с места ДТП с большегрузом в Иркутском районе

Ролик опубликовали правоохранители.

Полицейские опубликовали видео в интернете с места смертельного ДТП с большегрузом в Иркутском районе.

В Иркутском районе Госавтоинспекция работает на месте автомобильной аварии с участием большегруза Сегодня около 10 часов утра в дежурную часть полиции поступило сообщение об автомобильной аварии на 14-ом километре автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем «МАЗ», не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и дальнейшее опрокидывание. Транспортное средство перевозило металлические трубы. Подробности случившегося выясняются, на месте работают полицейские и спасатели.

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