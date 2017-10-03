Шесть наркодельцов в Иркутской области получили от 6 до 12 лет тюрьмы
Шелеховский районный суд вынес обвинительный приговор.
Шелеховский районный суд вынес обвинительный приговор.
Шесть наркодилеров в Шелехове Иркутской области получили от 6 до 12 лет тюрьмы. Обвинительный приговор вынес местный районный суд. Преступная группировка изготовляла и распространяла наркотики растительного происхождения в течение семи месяцев. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
31-летний уроженец
«Преступники установили контроль за расфасовкой полученного гашиша в удобную для дальнейшего сбыта форму. Кроме сети так называемых
Преступная деятельность продолжалась около семи месяцев, однако оперативники задолго до ее краха располагали сведениями о каждом из участников ОПГ, в том числе о главаре, которые в ходе операции был задержан с поличным при перевозке крупной партии наркотика.
Следователями были доказаны 13 фактов противоправно деятельности обвиняемых.
Суд приговорил лидера наркодельцов к 12 годам лишения свободы, один из его сообщников приговорен к 11 годам тюрьмы. Четырем