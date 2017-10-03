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11:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Шесть наркодельцов в Иркутской области получили от 6 до 12 лет тюрьмы

Шелеховский районный суд вынес обвинительный приговор.

Шесть наркодилеров в Шелехове Иркутской области получили от 6 до 12 лет тюрьмы. Обвинительный приговор вынес местный районный суд. Преступная группировка изготовляла и распространяла наркотики растительного происхождения в течение семи месяцев. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

31-летний уроженец Усолья-Сибирского, вступив с говор со своим приятелем, организовал в Шелехове преступную группировку из семи человек. ОПГ длительное время занималась изготовлением и сбытом наркотиков растительного происхождения. В качестве распространителей гашиша организатор группировки привлек четверых местных женщин.

«Преступники установили контроль за расфасовкой полученного гашиша в удобную для дальнейшего сбыта форму. Кроме сети так называемых бегунков-распространителей был человек, занимавшийся производством товара. Использовались продуманные методы конспирации. Действовали единые правила поведения и взаимоотношений сообщников. Ради конспирации они регулярно меняли на мобильных сим-карты, зарегистрированные на посторонних лиц. Общались по телефону преступники с помощью условных терминов», — отметили в ведомстве.

Преступная деятельность продолжалась около семи месяцев, однако оперативники задолго до ее краха располагали сведениями о каждом из участников ОПГ, в том числе о главаре, которые в ходе операции был задержан с поличным при перевозке крупной партии наркотика.

Следователями были доказаны 13 фактов противоправно деятельности обвиняемых.

Суд приговорил лидера наркодельцов к 12 годам лишения свободы, один из его сообщников приговорен к 11 годам тюрьмы. Четырем девушкам-сбытчицам было назначено наказание от 6 до 11 лет колонии. Дело седьмого фигуранта рассмотрят судом в особом порядке.

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