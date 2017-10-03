Магнитогорец продал 14 раз один и тот же мотоцикл на сайте объявлений
В городе металлургов будут судить 38-летнего мужчину за мошенничество с причинением значительного ущерба и подделку документов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В городе металлургов будут судить 38-летнего мужчину за мошенничество с причинением значительного ущерба и подделку документов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Магнитогорец умудрился заработать нечестным путем более 600 тысяч рублей, 14 раз продав один и тот же мотоцикл на сайте объявлений «Авито».
Схема его действий была такая: мошенник договорился с продавцом мотоцикла о его покупке, с помощью поддельного паспорта сделал «липовый»
Продавец подвоха не заметил и отправил мотоцикл клиенту. После этого мужчина успел обмануть еще 13 жителей разных регионов, получая от них переводы за фиктивную продажу мотоцикла, запчастей и комплекта колес. Ущерб от мошенничества составил 620 тыс. рублей. Обвиняемый возместил 135 тысяч. Под арестом находится его автомобиль стоимостью 250 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд.