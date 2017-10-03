Магнитогорец продал 14 раз один и тот же мотоцикл на сайте объявлений

Магнитогорец умудрился заработать нечестным путем более 600 тысяч рублей, 14 раз продав один и тот же мотоцикл на сайте объявлений «Авито».

Схема его действий была такая: мошенник договорился с продавцом мотоцикла о его покупке, с помощью поддельного паспорта сделал «липовый» приходно-кассовый ордер о денежном переводе и отправил его владельцу транспортного средства.