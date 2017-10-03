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11:47 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани криминальные авторитеты вымогали у девушки деньги для «общака»

Мужчины предполагали, что она промышляет «черным риелторством» и не делится.

Краснодар. 3 октября — Новая Кубань. События разворачивались в Армавире. На скамье подсудимых окажутся 37 и 40-летний местные жители.

24-летняя девушка занималась посредничеством при проведении сделок с недвижимостью. В августе прошлого года армавирские авторитеты заподозрили, что она якобы приобрела квартиру обманным способом и не поделилась. Для пополнения криминальной кассы, называемой в простонародье общаком, с риелтора вымогали 1,5 млн рублей.

В итоге оба «загремели» по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой и применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере).

Один из них, уже будучи в СИЗО решил исправить ситуацию. В этом же СИЗО сидел свидетель событий — сожитель девушки. Мужчина угрожал ему и требовал изменить показания.

В отношении агрессора возбудили ещё одно дело по ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством и причинением вреда здоровью).

В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что материалы направлены в суд.

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