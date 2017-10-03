В Волгограде «Нива» сбила 7-летнюю девочку, ребенок госпитализирован
«Нива» сбила 7-летнюю девочку, переходившую дорогу, в Советском районе Волгограда.
«Нива» сбила 7-летнюю девочку, переходившую дорогу, в Советском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, ребенок попал под колеса автомобиля на улице Чебышева. ДТП произошло около 16.10 в понедельник, 2 октября.
32-летний водитель, двигаясь в сторону проспекта Университетский, напротив № 31а наехал не девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу без сопровождения взрослых. Ребенок был госпитализирован с травмой головы.