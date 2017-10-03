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11:43 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области осужден бывший военнослужащий по контракту за самовольное оставление части

Собранные военным следственным отделом СК Российской Федерации по Балтийскому флоту доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему по контракту — наводчику 2 десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона войсковой части 06017, дислоцированной в г. Балтийск, матросу Кириллу Мартынову.

Источник: Вести - Калининград

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше 10 суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту».

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что Кирилл Мартынов в период с 16 декабря 2016 года по 12 января 2017 года, желая отдохнуть от военной службы, без уважительных причин не являлся к установленному регламентом служебному времени сроку на службу в войсковую часть 06017. В период незаконного нахождения вне части Мартынов проводил время по своему усмотрению, проживая у своей девушки в Калининграде.

12 января 2017 года Мартынов прибыл в военное следственное управление СК России по БФ, где заявил о себе. В ходе предварительного следствия и в суде Мартынов свою вину в совершении преступления признал полностью. Учитывая изложенное, приговором Балтийского гарнизонного военного суда Кириллу Мартынову назначено наказание в виде штрафа в размере 26 000 рублей. При назначении наказания суд учел то, что Мартынов преступление совершил впервые, свою вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся.

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