В Калининградской области осужден бывший военнослужащий по контракту за самовольное оставление части

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше 10 суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту».
В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что Кирилл Мартынов в период с 16 декабря 2016 года по 12 января 2017 года, желая отдохнуть от военной службы, без уважительных причин не являлся к установленному регламентом служебному времени сроку на службу в войсковую часть 06017. В период незаконного нахождения вне части Мартынов проводил время по своему усмотрению, проживая у своей девушки в Калининграде.
12 января 2017 года Мартынов прибыл в военное следственное управление СК России по БФ, где заявил о себе. В ходе предварительного следствия и в суде Мартынов свою вину в совершении преступления признал полностью. Учитывая изложенное, приговором Балтийского гарнизонного военного суда Кириллу Мартынову назначено наказание в виде штрафа в размере 26 000 рублей. При назначении наказания суд учел то, что Мартынов преступление совершил впервые, свою вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся.