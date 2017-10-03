В Калининградской области осужден бывший военнослужащий по контракту за самовольное оставление части

Источник: Вести - Калининград

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше 10 суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту».

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что Кирилл Мартынов в период с 16 декабря 2016 года по 12 января 2017 года, желая отдохнуть от военной службы, без уважительных причин не являлся к установленному регламентом служебному времени сроку на службу в войсковую часть 06017. В период незаконного нахождения вне части Мартынов проводил время по своему усмотрению, проживая у своей девушки в Калининграде.