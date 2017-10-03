Председателю Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергею Ковалеву продлен срок содержания под стражей до 3 декабря

В ходатайстве следователя было указано, что по делу необходимо выполнить ряд следственных и процессуальных действий. Провести в отношении обвиняемого ряд экспертиз, провести комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к данному преступлению.

В судебном заседании следователь и помощник прокурора заявленное ходатайство поддержали в полном объеме.

Обвиняемый и его защитник против продления срока содержания под стражей возражали, просили избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Напомним, что Сергей Ковалев обвиняется в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Суд 30 августа 2017 года заключил под стражу председателя Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергея Ковалева.