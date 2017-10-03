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12:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Председателю Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергею Ковалеву продлен срок содержания под стражей до 3 декабря

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, постановлением Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода обвиняемому продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 3 декабря 2017 года включительно.

В ходатайстве следователя было указано, что по делу необходимо выполнить ряд следственных и процессуальных действий. Провести в отношении обвиняемого ряд экспертиз, провести комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к данному преступлению.

В судебном заседании следователь и помощник прокурора заявленное ходатайство поддержали в полном объеме.

Обвиняемый и его защитник против продления срока содержания под стражей возражали, просили избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Напомним, что Сергей Ковалев обвиняется в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Суд 30 августа 2017 года заключил под стражу председателя Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергея Ковалева.

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев, Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Ковалева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33 («Виды соучастников преступления»), п. «а» ч.3 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

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