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12:15 (мск), источник: БЕЛТА

В поисках пропавшего в Беловежской пуще мальчика будет задействован ОМОН

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поисках пропавшего в Беловежской пуще мальчика сегодня будет задействован отряд милиции особого назначения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

О ходе поисковых мероприятий будут незамедлительно информировать в группе «ВКонтакте» и на сайте УВД облисполкома. Население просят доверять официальной информации и не распространять слухи из непроверенных источников.

Житель агрогородка Новый Двор Свислочского района Максим Мархалюк 16 сентября отправился в лес за грибами и домой не вернулся. С тех пор поиски не прекращаются.

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