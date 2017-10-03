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11:43 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Пинска погиб под колесами поезда

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске местный житель погиб под колесами грузового поезда, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 2 октября в 19.50 вблизи железнодорожной станции Пинск. Грузовым поездом был смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения. На рельсы он бросился в непосредственной близости от состава. По предварительной версии, пинчанин покончил жизнь самоубийством. Известно, что накануне трагедии он поссорился с женой, которая затем вместе с детьми уехала к родителям. Также установлено, что мужчина был пьян.

Проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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