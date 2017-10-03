Житель Пинска погиб под колесами поезда

Несчастный случай произошел 2 октября в 19.50 вблизи железнодорожной станции Пинск. Грузовым поездом был смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения. На рельсы он бросился в непосредственной близости от состава. По предварительной версии, пинчанин покончил жизнь самоубийством. Известно, что накануне трагедии он поссорился с женой, которая затем вместе с детьми уехала к родителям. Также установлено, что мужчина был пьян.