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11:48 (мск), источник: Sputnik

Журналистка Галина Чебакова погибла под колесами авто в Ташкенте

Нелепая случайность произошла на одной из улиц столицы: женщина погибла, спаса свою собаку от наезда машины.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В понедельник, 2 октября, в Ташкенте скончалась известная журналистка Галина Чебакова, сообщает «Даракчи».

75-летняя женщина погибла под колесами автомобиля, выбежав за своей собакой на дорогу.

Трагическое происшествие произошло в Яккасарайском районе на проспекте Ислама Каримова.

Галина Александровна работала в газете «Ташкентская правда», стояла у истоков создания «Бизнес-вестник Востока». Также она работала в изданиях «Класс», «Тасвир» и других.

Похороны проходят сегодня в Ташкенте.

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