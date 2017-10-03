Журналистка Галина Чебакова погибла под колесами авто в Ташкенте
Нелепая случайность произошла на одной из улиц столицы: женщина погибла, спаса свою собаку от наезда машины.
Нелепая случайность произошла на одной из улиц столицы: женщина погибла, спаса свою собаку от наезда машины.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В понедельник, 2 октября, в Ташкенте скончалась известная журналистка Галина Чебакова, сообщает «Даракчи».
75-летняя женщина погибла под колесами автомобиля, выбежав за своей собакой на дорогу.
Трагическое происшествие произошло в Яккасарайском районе на проспекте Ислама Каримова.
Галина Александровна работала в газете «Ташкентская правда», стояла у истоков создания «Бизнес-вестник Востока». Также она работала в изданиях «Класс», «Тасвир» и других.
Похороны проходят сегодня в Ташкенте.