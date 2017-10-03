Журналистка Галина Чебакова погибла под колесами авто в Ташкенте

75-летняя женщина погибла под колесами автомобиля, выбежав за своей собакой на дорогу.

Галина Александровна работала в газете «Ташкентская правда», стояла у истоков создания «Бизнес-вестник Востока». Также она работала в изданиях «Класс», «Тасвир» и других.