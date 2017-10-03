«Уходивший под воду» перекресток в Петербурге не закрывали
Стали известны причины коммунальной аварии, произошедшей утром 3 октября в Московском районе.
Стали известны причины коммунальной аварии, произошедшей утром 3 октября в Московском районе.
Напомним, ранее «Водитель» сообщал о том, что перекресток улиц Гастелло и Ленсовета «уходит под воду» (фото).
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные Водоканала, течь образовалась в половине девятого утра. Локализовать ее удалось через 1,5 часа. Оказалось, что дефект возник в трубе диаметром 200 миллиметров рядом с домом 15 по улице Гастелло.
Работы ведутся без отключения воды для потребителей. Движение на перекрестке также перекрывать не стали.