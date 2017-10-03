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11:55 (мск), источник: Uralpress.ru

В наезде на инспектора ДПС подозревают хоккеиста из Чебаркульского района

В наезде на полицейского подозревают хоккеиста из Чебаркульского района Егора Александрина. Молодой парень объявлен в розыск.

Источник: Uralpress.ru

Как рассказали в пресс-службе УМВД Чебаркульского района в наезде на сотрудника ГИБДД подозревается Александрин Егор Эдуардович 1992 года рождения.

«Он сам из села Травники. На вид — молодой человек ростом 165−170 сантиметров, спортивного плотного телосложения, волосы короткие, большой нос и темные глаза», — добавила специалист по связям со СМИ МО МВД «Чебаркульский» Елена Щеткова.

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Также выяснилось, что подозреваемый — хоккеист. Выступал за хоккейную команду «Колос» Травниковского сельского поселения. За победу на чемпионате области среди сельских клубов грамотами и премиями главы Чебаркульского района и местного собрания депутатов.

Напомним, 30 сентября у дома по улице Октябрьской села Травники Чебаркульского района нарядом ДПС осуществлялся надзор за движением транспортных средств. Законные требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства не выполнил неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ-2101».

«Он совершил наезд на стоящего на проезжей части инспектора и провез его на капоте своего автомобиля, после чего транспортное средство совершило наезд на препятствие. Находившиеся в автомобиле неустановленные лица скрылись», — сообщили в региональном Главке.

Сотрудник полиции получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.

По данному факту следственным отделом по городу Чебаркуль Следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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