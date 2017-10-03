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12:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителя Башкирии ограбили на кладбище

Необычное преступление случилось в Белебее.

31-летний житель Белебея отобрал у дворника кладбища часы и кольцо. В пресс-службе МВД рассказали, что по факту грабежа возбудили уголовное дело.

История началась весьма безобидно. 31-летний ранее судимый житель Белебея отправился на кладбище, чтобы помянуть погибшего родственника. Выходя с погоста он попросил у 57-летнего сторожа стакан воды. Пожилой мужчина отказал. Такой ответ мужчине не понравился. Оппоненты начали ругаться, а после «герой» и вовсе избил пожилого мужчину. Отобранные у жертвы часы он выкинул, а кольцо спрятал. Дебошир сразу признался в содеянном.

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