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12:13 (мск), источник: Вести - Калининград

Рейсовый автобус попал в аварию в Калининграде у мотеля «Балтика»

Утром 3 октября в Калининграде произошло дорожное происшествие с участием автобуса.

Источник: Вести - Калининград

Как передает корреспондент калининградских «Вестей», напротив мотеля «Балтика» дорогу не поделили рейсовый автобус и легковой автомобиль.

По словам водителя иномарки, он двигался со стороны центра на выезд из города. Старенький «Форд» ехал по крайней левой полосе. Внезапно автобус начал поворачивать. В результате транспортные средства столкнулись по касательной. После этого легковушку отбросило в световую опору. Удар пришелся на водительскую сторону.

Водитель пояснил, что сам серьезно не пострадал. А вот женщине, находившейся на заднем пассажирском сидении, потребовалась помощь медиков. Сложность была в том, что задние двери заклинило и выбраться из машины было через них невозможно.

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