Рейсовый автобус попал в аварию в Калининграде у мотеля «Балтика»

Источник: Вести - Калининград

Как передает корреспондент калининградских «Вестей», напротив мотеля «Балтика» дорогу не поделили рейсовый автобус и легковой автомобиль.

По словам водителя иномарки, он двигался со стороны центра на выезд из города. Старенький «Форд» ехал по крайней левой полосе. Внезапно автобус начал поворачивать. В результате транспортные средства столкнулись по касательной. После этого легковушку отбросило в световую опору. Удар пришелся на водительскую сторону.