Калининградцу грозит три года тюрьмы за фиктивную регистрацию мигрантов
Местному жителю грозит лишение свободы за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Местному жителю грозит лишение свободы за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
По предварительным данным, 38-летний владелец квартиры на Московском проспекте прописал троих граждан одной из республик Средней Азии. Нарушение полицейские выявили во время проверки. Действия калининградца квалифицировали по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Ему грозит до трёх лет тюрьмы.
Однако в