Калининградцу грозит три года тюрьмы за фиктивную регистрацию мигрантов

По предварительным данным, 38-летний владелец квартиры на Московском проспекте прописал троих граждан одной из республик Средней Азии. Нарушение полицейские выявили во время проверки. Действия калининградца квалифицировали по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Ему грозит до трёх лет тюрьмы.

Однако в пресс-службе отметили, что мужчина может освободиться от уголовной ответственности по этой статье, если будет способствовать раскрытию дела. Кроме того, в его действиях не должно быть другого состава преступления.