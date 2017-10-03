Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Опасный прецедент»: советник МВД о конфликте Порошенко и Авакова
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Власти предложили новые праздничные дни вместо четырех январских
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
СМИ: Волочкова показала, как она выглядит без грамма косметики
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
20В Мексике произошло мощное землетрясение
15:13 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградцу грозит три года тюрьмы за фиктивную регистрацию мигрантов

Местному жителю грозит лишение свободы за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

По предварительным данным, 38-летний владелец квартиры на Московском проспекте прописал троих граждан одной из республик Средней Азии. Нарушение полицейские выявили во время проверки. Действия калининградца квалифицировали по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Ему грозит до трёх лет тюрьмы.

Однако в пресс-службе отметили, что мужчина может освободиться от уголовной ответственности по этой статье, если будет способствовать раскрытию дела. Кроме того, в его действиях не должно быть другого состава преступления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Неудобная радуга»: к ЧМ-2018 Калининград останется без пешеходного моста ч
Ярошук об отопительном сезоне: Время ещё не пришло
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Путину верительные грамоты
Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
МЭР занялось исследованием «бытовой» коррупции
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь