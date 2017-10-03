Страшное ДТП в пригороде Кишинева попало на видео
Неподалеку от Кишинева произошло серьёзное столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Инцидент произошел на трассе Кишинев — Хынчешты.
Неподалеку от Кишинева произошло серьёзное столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Инцидент произошел на трассе Кишинев — Хынчешты.
ДТП произошло во время движения по крутому повороту. Мотоциклист не вписался и врезался в легковушку. Байкер успел сгруппироваться, и удар пришел на его транспорт, а не на него самого, пишет
Аварию заснял один из очевидцев столкновения.