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12:08 (мск), источник: Actualitati.md

Страшное ДТП в пригороде Кишинева попало на видео

Неподалеку от Кишинева произошло серьёзное столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Инцидент произошел на трассе Кишинев — Хынчешты.

Источник: Actualitati.md

ДТП произошло во время движения по крутому повороту. Мотоциклист не вписался и врезался в легковушку. Байкер успел сгруппироваться, и удар пришел на его транспорт, а не на него самого, пишет bloknot-moldova.md.

Аварию заснял один из очевидцев столкновения.

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