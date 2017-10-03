Акимат назвал причину разлива реки Малая Алматинка
Русло водоема переполнилось
Русло водоема переполнилось
АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Река Малая Алматинка вышла из берегов
Река Малая Алматинка вышла из берегов во вторник утром. Река подтопила пересечение улиц Богенбай батыра — Каирбекова.
«В связи с реконструкцией русла реки Есентай от БАКа им. Кунаева до микрорайона Кокжиек, основное русло реки Есентай было перенаправлено в русло реки Малая Алматинка. Однако, переход на улицу Богенбай батыра забился автошинами в количестве 2 штук, в этой связи вода частично затопила улицу», — говорится в распространенном сообщении.
Экстренные меры, по словам представителей акимата, уже предприняты.
«В настоящее время русло перенаправлено обратно в реку Есентай, проводятся работы по очистке перехода», — сообщает городское управление природных ресурсов.
Власти отмечают, что сложившаяся ситуация никакого ущерба городу не нанесла.