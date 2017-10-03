Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Акимат назвал причину разлива реки Малая Алматинка

Русло водоема переполнилось из-за дополнительного объема воды из реки Есентай и непредвиденного обстоятельства.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Река Малая Алматинка вышла из берегов из-за мусора, сообщила пресс-служба акима Алматы.

Река Малая Алматинка вышла из берегов во вторник утром. Река подтопила пересечение улиц Богенбай батыра — Каирбекова.

«В связи с реконструкцией русла реки Есентай от БАКа им. Кунаева до микрорайона Кокжиек, основное русло реки Есентай было перенаправлено в русло реки Малая Алматинка. Однако, переход на улицу Богенбай батыра забился автошинами в количестве 2 штук, в этой связи вода частично затопила улицу», — говорится в распространенном сообщении.

Экстренные меры, по словам представителей акимата, уже предприняты.

«В настоящее время русло перенаправлено обратно в реку Есентай, проводятся работы по очистке перехода», — сообщает городское управление природных ресурсов.

Власти отмечают, что сложившаяся ситуация никакого ущерба городу не нанесла.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Акимат назвал причину разлива реки Малая Алматинка
Здание сельской школы обрушилось в Карагандинской области
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Васильева: в диссертации Мединского нет плагиата
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант» Авторами картины выступят создатели зомби-хорроров братья Кия и Тристан Роуч-Тернеры
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь