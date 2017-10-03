Акимат назвал причину разлива реки Малая Алматинка

«В связи с реконструкцией русла реки Есентай от БАКа им. Кунаева до микрорайона Кокжиек, основное русло реки Есентай было перенаправлено в русло реки Малая Алматинка. Однако, переход на улицу Богенбай батыра забился автошинами в количестве 2 штук, в этой связи вода частично затопила улицу», — говорится в распространенном сообщении.