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14:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ранее судимый школьник кинул стул в пожилого учителя в Чунском районе

Как 3 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации района, инцидент произошел 29 сентября в школе № 90, когда школьник во время урока зашел не в свой класс.

На спокойную просьбу пожилого учителя покинуть кабинет и отправиться к одноклассникам 16-летний подросток отреагировал неадекватно: стал хамить, потом схватил стул и бросил им в учителя. Стул попал в висок педагога, он упал и потерял сознание. Ему оказана медицинская помощь, диагноз — сотрясение мозга.

Районная комиссия по делам несовершеннолетних вынуждена была собраться внепланово 2 октября. На комиссию подростка доставили после долгих поисков. На заседании присутствовал и его отец. Семья имеет признаки неблагополучия — отец злоупотребляет спиртным, сын попадал в поле зрения полиции четыре раза: за нахождение в пьяном виде, за нарушение комендантского часа, повреждение чужого имущества. Кроме того, школьник имеет судимость по статье «кража» и был осужден на 1 год и 2 месяца. Срок он отбывал в ангарской колонии, в июле этого года освобожден условно-досрочно, а в сентябре вернулся в школу, где вел себя не лучшим образом: конфликтовал с педагогами и учениками, пропускал занятия. Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение ходатайствовать об отмене условно-досрочного освобождения. Подростку предстоит вновь отправиться за решетку на оставшиеся от срока 4 месяца.

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