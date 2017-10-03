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12:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на остановке загорелся пассажирский «ПАЗик»

В Уфе произошел пожар — прямо на остановке загорелся автобус «ПАЗ». Видео прислал ProUfu.ru читатель.

Возгорание произошло на остановке «Центральный рынок», со стороны магазина «Матрица». Загорелся салон пассажирского автобуса «ПАЗ». О причинах возгорания и пострадавших пока ничего не известно.

В МЧС по РБ сообщили, что о пожаре пока ничего не знают.

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