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15:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанские полицейские задержали двух наркосбытчиц

(Казань, 03 октября, «Татар-информ»). В Казани сотрудники полиции задержали двух наркосбытчиц, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В начале сентября в УНК МВД по РТ поступила информация о том, что две девушки занимаются сбытом синтетических наркотиков через систему закладок. Установлено, что одной из них 19 лет, второй — 24 года. Девушки сами употребляют наркотики и прибыли в Казань, чтобы их сбывать.

15 сентября они были задержаны. У 24-летней наркосбытчицы, имеющей судимость за аналогичное преступление, полицейские изъяли шесть свертков с PVP. Общий вес наркотика составил 3,72 г.

В их арендованной квартире полицейские нашли свыше 127 г наркотиков, что примерно составляет 640 доз. Были изъяты также банковские карты, телефоны, весы и пакетики для фасовки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наркосбытчицам грозит до 15 лет лишения свободы.

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