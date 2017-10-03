Казанские полицейские задержали двух наркосбытчиц

В начале сентября в УНК МВД по РТ поступила информация о том, что две девушки занимаются сбытом синтетических наркотиков через систему закладок. Установлено, что одной из них 19 лет, второй — 24 года. Девушки сами употребляют наркотики и прибыли в Казань, чтобы их сбывать.

15 сентября они были задержаны. У 24-летней наркосбытчицы, имеющей судимость за аналогичное преступление, полицейские изъяли шесть свертков с PVP. Общий вес наркотика составил 3,72 г.

В их арендованной квартире полицейские нашли свыше 127 г наркотиков, что примерно составляет 640 доз. Были изъяты также банковские карты, телефоны, весы и пакетики для фасовки.