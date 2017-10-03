В Казани эвакуировали Госсовет и Дворец земледельцев
В Казани эвакуировали Госсовет РТ и Дворец земледельцев (здание минсельхоза Татарстана), об этом сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев, подробности передает «Бизнес Online».
В Казани эвакуировали Госсовет РТ и Дворец земледельцев (здание минсельхоза Татарстана), об этом сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев, подробности передает «Бизнес Online».
Эвакуация началась после
Напомним, ранее в Казани эвакуировали посетителей девяти торговых центров и гостиниц
Официально данные эвакуации не комментируют, при этом подобные звонки об угрозе взрыва поступали по всей России.