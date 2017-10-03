В Казани эвакуировали Госсовет и Дворец земледельцев

Эвакуация началась после пресс-конференции министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова. По словам службы безопасности ведомства, в учреждение поступил анонимный звонок.

Напомним, ранее в Казани эвакуировали посетителей девяти торговых центров и гостиниц из-за анонимных звонков о заложенных бомбах.

Официально данные эвакуации не комментируют, при этом подобные звонки об угрозе взрыва поступали по всей России.