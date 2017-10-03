Бывший замглавы Темрюка стал фигурантом уголовного дела

По версии следствия, в 2014 году чиновник незаконно поручил подчиненному подготовить документы о вводе в эксплуатацию двух корпусов одного из жилых комплексов по улице Анджиевского. При этом замглавы города знал, что к корпусам не провели газ. Дома сдали в эксплуатацию.