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15:04 (мск), источник: ЮГА.ру

Бывший замглавы Темрюка стал фигурантом уголовного дела

В Темрюке в отношении бывшего замглавы городского поселения возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, в 2014 году чиновник незаконно поручил подчиненному подготовить документы о вводе в эксплуатацию двух корпусов одного из жилых комплексов по улице Анджиевского. При этом замглавы города знал, что к корпусам не провели газ. Дома сдали в эксплуатацию.

«Указанные незаконные действия повлекли существенные нарушения прав и законных интересов граждан, которые приобрели квартиры в указанных корпусах», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

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