Бывший замглавы Темрюка стал фигурантом уголовного дела
В Темрюке в отношении бывшего замглавы городского поселения возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
В Темрюке в отношении бывшего замглавы городского поселения возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, в 2014 году чиновник незаконно поручил подчиненному подготовить документы о вводе в эксплуатацию двух корпусов одного из жилых комплексов по улице Анджиевского. При этом замглавы города знал, что к корпусам не провели газ. Дома сдали в эксплуатацию.
«Указанные незаконные действия повлекли существенные нарушения прав и законных интересов граждан, которые приобрели квартиры в указанных корпусах», — сообщает
Расследование уголовного дела продолжается.