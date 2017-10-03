Воронежская ГИБДД рассказала подробности массового ДТП с перевернувшимся такси

Столкнулись автомобиль Renault Logan, подключенный к сервису «Яндекс. Такси», и Nissan. От удара одну из иномарок отбросило на припаркованные машины Peugeot и Volkswagen Tiguan, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД во вторник, 3 октября.

По данным автоинспекции, за рулём автомобиля такси находился 25-летний парень, за рулём Nissan — 62-летний мужчина. От удара Renault опрокинулся на крышу. В массовой аварии, к счастью, обошлось без пострадавших. Правда, все четыре иномарки получили значительные механические повреждения.