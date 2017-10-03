В Татарстане эвакуировали сотрудников Госсовета и Минсельхоза республики

Во время заседания Общественной молодежной палаты в здании регионального парламента включились сирены, и по громкой связи была объявлена пожарная тревога. Всего на улицу вывели порядка 250 человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

«Подобные эвакуации проходят во всех министерствах и ведомствах республики», — рассказала ТАСС заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова. Заседание парламента продолжается на улице. К зданию подъехали сотрудники спецслужб, в том числе кинологи.

Кроме того, как передает корреспондент ТАСС, в эти минуты эвакуированы сотрудники и посетители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

По словам представителей министерства, эвакуация производилась после сообщения о минировании.