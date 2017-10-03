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12:20 (мск), источник: Интерфакс

КС Армении отклонил иск правопреемников убитой российским военнослужащим семьи на 450 тыс. евро

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Конституционный суд Армении прекратил производство дела по иску правопреемников убитой российским военнослужащим Валерием Пермяковым в городе Гюмри семьи Аветисян.

Как сообщается на сайте КС Армении, решение было принято еще 27 сентября. Согласно решению, иски подлежат отклонению, поскольку истцы, оспаривая конституционность положения закона, поднимают вопрос правомерности его применения или преследует иные цели.

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В мае адвокаты потерпевшей стороны по делу Пермякова обратились в Конституционный суд Армении. «Обращение представлено 17 мая. Оно касается законодательного положения в связи с представленным адвокатами гражданским иском по делу об убийстве семьи Аветисян», — заявил адвокат Арамазд Кивирян.

По его словам, правопреемники на основе гражданского иска требовали возмещения материального ущерба в размере 450 тыс. евро.

«Суд первой инстанции отказался принять иск в производство. Апелляционный и Кассационный суды оставили решения без рассмотрения. Поэтому мы обратились в Конституционный суд по части законодательной нормы, создающей такое положение», — отметил Кивирян.

Ранее правопреемники потерпевшей стороны представили в Конституционный суд Армении жалобу, считая, что преступление раскрыто не полностью, а Пермяков не мог действовать один. Позднее в другой жалобе правопреемники требовали возмещения материального ущерба в размере 450 тыс. евро.

23 августа суд в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 года семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей.

12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал Пермякова виновным по трем статьям УК РФ — дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к 10 годам колонии строгого режима. Данное дело было выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри.

Пермяков передан России для отбывания пожизненного наказания.

Российский солдат, убивший семью в Гюмри, сядет пожизненно
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23 августа 2016© Ньюстюб
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