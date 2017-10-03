В Красноярском крае чиновница «подарила» сыну из бюджета 200 тысяч рублей
Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
В Красноярском крае чиновница перевела сыну из бюджета 200 тысяч рублей, выделенные на уборку могил солдат ВОВ. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как рассказали полицейские, государственным деньгами решила воспользоваться бывшая сотрудница администрации Бирилюсского района. Она перевела около 220 тысяч рублей на счёт своего 21-летнего сына. Эти деньги были предназначены для оказания помощи по благоустройству могил участников ВОВ.
К слову, нанесенный ущерб подозреваемая возместила. Однако следователи МО МВД России «Большеулуйское» всё равно возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.