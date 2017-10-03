В Красноярском крае чиновница «подарила» сыну из бюджета 200 тысяч рублей

Источник: AP 2017

В Красноярском крае чиновница перевела сыну из бюджета 200 тысяч рублей, выделенные на уборку могил солдат ВОВ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказали полицейские, государственным деньгами решила воспользоваться бывшая сотрудница администрации Бирилюсского района. Она перевела около 220 тысяч рублей на счёт своего 21-летнего сына. Эти деньги были предназначены для оказания помощи по благоустройству могил участников ВОВ.