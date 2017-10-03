В Серове охотники за цветметом крали таблички с надгробий

Фигурантами этого уголовного дела стали двое ранее судимых граждан — женщина 1978 и мужчина 1980 годов рождения. Следствие считает доказанным, что обвиняемые совершили серию краж с начала мая по конец июля 2017 года.

Летом в дежурную часть полиции позвонил житель поселка Пристанционный и сообщил, что возле железнодорожного переезда, ведущего в район поселков Энергетиков и Филькино, заметил мужчину и женщину, у которых из порвавшегося мешка высыпалось несколько металлических табличек, предположительно, похищенных с надгробий. Говорить с ним они не стали и скрылись.

Полицейские забрали таблички, мужчина сообщил приметы незнакомцев. В течение месяца стражи порядка искали подозреваемых, а также могилы, с которых скрутили таблички. В итоге их нашли в поселке Энергетиков. По всем выявленным фактам хищения имущества граждан и металлических табличек с мест захоронений — а это 28 эпизодов, — возбуждены и расследованы уголовные дела.