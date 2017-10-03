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12:37 (мск), источник: ЕАН

В Серове охотники за цветметом крали таблички с надгробий

В Серове в суд ушло дело в отношении мужчины и женщины, которые попались на краже металлических табличек с надгробий, сообщает пресс-служба свердловского главка.

Фигурантами этого уголовного дела стали двое ранее судимых граждан — женщина 1978 и мужчина 1980 годов рождения. Следствие считает доказанным, что обвиняемые совершили серию краж с начала мая по конец июля 2017 года.

Летом в дежурную часть полиции позвонил житель поселка Пристанционный и сообщил, что возле железнодорожного переезда, ведущего в район поселков Энергетиков и Филькино, заметил мужчину и женщину, у которых из порвавшегося мешка высыпалось несколько металлических табличек, предположительно, похищенных с надгробий. Говорить с ним они не стали и скрылись.

Полицейские забрали таблички, мужчина сообщил приметы незнакомцев. В течение месяца стражи порядка искали подозреваемых, а также могилы, с которых скрутили таблички. В итоге их нашли в поселке Энергетиков. По всем выявленным фактам хищения имущества граждан и металлических табличек с мест захоронений — а это 28 эпизодов, — возбуждены и расследованы уголовные дела.

Обвиняемым грозит вплоть до шести лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшими заявлен гражданский иск на сумму 16 тысяч рублей по возмещению материального ущерба. Общий ущерб от их преступной деятельности составил более 57 тысяч рублей.

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