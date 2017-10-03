В Калининграде полиция разыскивает 43-летнего мужчину, подозреваемого в двух преступлениях
В Калининграде полицейские разыскивают 43-летнего Олега Пахомова, скрывшегося от органов дознания. Об этом сообщает
В Калининграде полицейские разыскивают 43-летнего Олега Пахомова, скрывшегося от органов дознания. Об этом сообщает
Мужчина подозревается в совершении кражи, а также угрозе убийством. На вид ему 45 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая. На кисти левой руки в районе большого пальца шрам длиною четыре см.
Всем, кому