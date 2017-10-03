Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США и Индия готовят удар по России и Китаю - СМИ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
СМИ: Волочкова показала, как она выглядит без грамма косметики
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Суд вынес приговор автору видео с убийством Героя России
Авербух высказался о смерти фигуристки Белоусовой
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
20В Мексике произошло мощное землетрясение
15:08 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде полиция разыскивает 43-летнего мужчину, подозреваемого в двух преступлениях

В Калининграде полицейские разыскивают 43-летнего Олега Пахомова, скрывшегося от органов дознания. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина подозревается в совершении кражи, а также угрозе убийством. На вид ему 45 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая. На кисти левой руки в районе большого пальца шрам длиною четыре см.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (4012) 552−473, 8 (911) 487−64−88, 02 или 102.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Семь главных вопросов о трагической аварии на трассе под Гвардейском
На Украине горит склад Минобороны, где хранится около 200 тыс. тонн боеприпасов
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Путину верительные грамоты
Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
МЭР занялось исследованием «бытовой» коррупции
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Предателей семьи Анны Франк найдут с помощью методов Big Data
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь