Банду, обворовывавшую бизнес-центры, задержали в Алматы
Задержаны подозреваемые в кражах из
Задержаны подозреваемые в кражах из
Как известно, 5 сентября 2017 года преступники за одну ночь обокрали офисы со второго по седьмой этаж в
«Банда из числа жителей ВКО. Четырех подозреваемых задержали 2 октября 2017 года. Ранее все они были судимы за кражи, в основном квартирные. У подозреваемых изъяты два автомобиля, купленные на ворованные деньги, и денежные средства в размере 45 тысяч долларов. За неполные сутки мы доказали причастность к 16 эпизодам по Алматы — в основном центральные районы», — сообщил Зиадин.
По данным правоохранительных органов, объекты для кражи преступники выбирали через Интернет, осматривали офисы под видом клиентов. Кражи, как отметили в полиции, совершались в ночное время.