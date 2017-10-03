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12:27 (мск), источник: Tengrinews

Банду, обворовывавшую бизнес-центры, задержали в Алматы

Задержаны подозреваемые в кражах из бизнес-центров в Алматы. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД Алматы Жанболат Зиадин.

Источник: Tengrinews

Как известно, 5 сентября 2017 года преступники за одну ночь обокрали офисы со второго по седьмой этаж в бизнес-центре на улице Толе би. До этого в июле обворовали офисы с четвертого по 17-й этаж в БЦ «Берекет».

«Банда из числа жителей ВКО. Четырех подозреваемых задержали 2 октября 2017 года. Ранее все они были судимы за кражи, в основном квартирные. У подозреваемых изъяты два автомобиля, купленные на ворованные деньги, и денежные средства в размере 45 тысяч долларов. За неполные сутки мы доказали причастность к 16 эпизодам по Алматы — в основном центральные районы», — сообщил Зиадин.

По данным правоохранительных органов, объекты для кражи преступники выбирали через Интернет, осматривали офисы под видом клиентов. Кражи, как отметили в полиции, совершались в ночное время.

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