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15:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель Toyota Nadia врезался в ресторан «Харбин» в центре Иркутска

У мужчины выявили признаки алкогольного опьянения.

Водитель Toyota Nadia, пытаясь скрыться от полиции, врезался в ресторан «Харбин» на улице Киевской в Иркутске сегодня днем, 3 октября. В настоящее время обстоятельства аварии уточняются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобилист сбил на тротуаре дорожный знак и повредил дверь на входе в «Харбин».

— Водитель иномарки, врезавшись в ресторан, снова предпринял попытку скрыться от сотрудников ГИБДД. Однако полицейские оперативно задержали нарушителя на улице Подгорной, — отметили в ведомстве.

Кроме того, у мужчины выявили признаки алкогольного опьянения.

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