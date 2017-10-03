Водитель Toyota Nadia врезался в ресторан «Харбин» в центре Иркутска
У мужчины выявили признаки алкогольного опьянения.
У мужчины выявили признаки алкогольного опьянения.
Водитель Toyota Nadia, пытаясь скрыться от полиции, врезался в ресторан «Харбин» на улице Киевской в Иркутске сегодня днем, 3 октября. В настоящее время обстоятельства аварии уточняются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское».
Автомобилист сбил на тротуаре дорожный знак и повредил дверь на входе в «Харбин».
— Водитель иномарки, врезавшись в ресторан, снова предпринял попытку скрыться от сотрудников ГИБДД. Однако полицейские оперативно задержали нарушителя на улице Подгорной, — отметили в ведомстве.
Кроме того, у мужчины выявили признаки алкогольного опьянения.