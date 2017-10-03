Путаются в показаниях: в Ташкенте прошло третье заседание по делу Ибрагимова

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Мирабадском районном суде по уголовным делам прошло третье слушание по делу Жасурбека Ибрагимова, который был жестоко избит и позже вследствие полученных тяжелых травм скончался в больнице.

На судебном заседании, которое продолжалось почти три часа, были заслушаны показания двоих из трех приглашенных свидетелей. Однокурсники покойного Ибрагимова — Тимур Баязидов и Бегзод Сабиров — дали противоположные показания.

Тимур, однокурсник и друг Жасура, утверждал, что приглашение выйти на улицу исходило от Ислома Туляганова, а Бегзод Сабиров, тоже друживший с Жасуром и почти с первого курса сидевший с ним за одной партой, твердо говорил что всех на улицу приглашал именно Ибрагимов.

По словам молодых людей, все участники конфликта (одногруппник Ульмас, студенты третьего курса Хурмат и Тимур, а также Тимур и Бегзод — ред.) хотели мирного исхода «разборки».

Тимур заявил, что ребята хором отговаривали Жасура и Ислома от драки. Только Жасур это предложение не воспринял. Он хотел чтобы Ислом отвечал за свои слова «про травму в голове».

«В день драки на второй паре я по просьбе преподавателя вышел выбрасывать мусор, а Бегзод и Жасур отпросились в туалет. Потом по дороге я встретил Исломбека (Тулаганова) и разговорился с ним. Вышедший следом за мной Жасур увидев Исломбека, сказал ему: “пошли поговорим”. Потом отойдя в сторону мусорки, в середине разговора, Жасур ударил Ислома по лицу кулаком», — рассказал суду Тимур.

Потом, продолжил рассказ свидетель, ребята пришли за 145-ю школу. Жасур и Ислом сняли одежду, встали в стойку и начали драться. По его словам, они сначала били друг друга по лицу, а затем начали бороться и оба упали. При этом точно восстановить всю картину произошедшего и назвать, кто нанес удар первым, Тимур не смог.

Свидетель в ходе слушания постоянно путался в показаниях, сначала говоря, что разбираться Жасурбека вызвал обвиняемый, затем утверждая, что инициатором конфликта был сам потерпевший. На вопрос судьи и адвоката, зачем Тимур сам пошел вслед за всеми, тот ответил, что ему неудобно было бросать своего друга Жасура.

После драки, по словам первого свидетеля, Жасура умыли (у него шла кровь из носа) и отправили на такси домой.

Тимур также добавил, что в то время Жасур жаловался на боли в животе и сказал что хочет в туалет, а затем добавил что придет домой, поспит и тогда все пройдет.

Несмотря на утверждения адвоката о том, что при распечатке телефонных переговоров покойного после драки Жасур ни на какие звонки не отвечал, Тимур под присягой в суде рассказал, что позвонил Жасуру через 15 минут после его отъезда, услышав в ответ, что с ним все хорошо.

«Мы с Бегзодом второй раз позвонил Жасуру через полчаса и он также ответил, сказал что все хорошо. На третий звонок (примерно через час) он уже не отвечал», — заключил Тимур.

В ходе судебного процесса обвиняемого Исломбека уличили в даче неверных показаний.

Как вспомнили в суде, Ислом сказал, что он получил удар по лицу от Жасура 2 мая, а сама драка была на следующий день, в то время как свидетели в один голос утверждают, что оба инцидента произошли 3 мая.

По рассказу второго свидетеля — Бегзода Сабирова — предложение «выйти на улицу» исходило от самого Жасура.

На вопрос зачем он и его друзья вышли, если так и не смогли предотвратить драки, Бегзод ответил: «Мы не знали что все так получится».

При этом оба свидетеля утверждают, что кроме двух ребят в драке никто не участвовал. Более того, ребята заявили, что после выяснения отношений Жасур и Ислом разошлись мирно, всем своим видом давая понять, что конфликт исчерпан.

Ранее адвокаты потерпевшей стороны, а также мать погибшего студента, утверждали, что избиение было групповым и призывали суд и следствие привлечь к ответственности всех участников драки.