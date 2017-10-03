Полицейский и рецидивист грабили частные дома в Нижегородской области

Злоумышленники действовали в Большемурашкинском, Княгининском, Кстовском, Лысковском, Сосновском, Спасском районах области — «вскрывали» частные жилые дома и выносили из них бытовую технику, электроинструменты, запчасти к сельхозтехнике, строительные материалы, мебель, продукты питания, шкуры животных.

Всего речь идет о 29 преступных эпизодах. В августе 2016 года подельники были задержаны. Во время обыска в жилище, гараже и хозяйственных постройках обвиняемых следователями СК были обнаружены многие вещи, добытые преступным путем.

В ходе предварительного расследования, по информации ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейский из органов внутренних дел уволен.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.