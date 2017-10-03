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15:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд обязал дзержинский перинатальный центр в Нижегородской области выплатить более 2,5 млн. рублей за смерть пациентки

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, решением Дзержинского городского суда 2 октября частично удовлетворены исковые требования мужа умершей в местном перинатальном центре женщины.

В частности, судья постановил взыскать с перинатального центра Дзержинска в пользу каждого из двоих малолетних детей (трёх и 13 лет) погибшей в счет компенсации морального вреда по 1 млн. рублей; в счет возмещения вреда по потере кормильца за период с 2014 по 2017 год также взыскана денежная сумма в размере 371,49 тыс. рублей.

Кроме того, перинатальный центра Дзержинска обязан будет ежемесячно, выплачивать в пользу каждого из малолетних детей в счет возмещения вреда по потере кормильца денежную сумму в размере 10,319 тыс. рублей до достижения ими возраста совершеннолетия, а в случае обучения в учебном учреждении до 23 лет, с последующей индексацией.

В настоящее время решение суда в законную силу ещё не вступило.

Согласно информации, иск подали муж и отец ребёнка погибшей от предыдущего брака.

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