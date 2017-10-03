В СИЗО «Бутырка» подтвердили смерть заключенного
В московском СИЗО № 2 «Бутырка» сообщили о смерти заключенного, по факту его смерти проводится служебная проверка.
В московском СИЗО № 2 «Бутырка» сообщили о смерти заключенного, по факту его смерти проводится служебная проверка.
Об этом РБК сообщил начальник
«28 сентября в 19:45 в психиатрической больнице при СИЗО № 2 бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть заключенного 1990 года рождения», — пояснил Цыганков.
Предварительный диагноз — острая сердечная недостаточность. [Скончавшийся] был ранее судим
Ранее о том, что на территории психиатрического корпуса следственного изолятора было найдено тело заключенного, сообщало агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как пояснял собеседник издания, следов насильственной смерти обнаружено не было.