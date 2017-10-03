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12:53 (мск), источник: РБК

В СИЗО «Бутырка» подтвердили смерть заключенного

В московском СИЗО № 2 «Бутырка» сообщили о смерти заключенного, по факту его смерти проводится служебная проверка.

Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

«28 сентября в 19:45 в психиатрической больнице при СИЗО № 2 бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть заключенного 1990 года рождения», — пояснил Цыганков.

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Сергей Цыганков
Начальник пресс-службы УФСИН по Москве

Ранее о том, что на территории психиатрического корпуса следственного изолятора было найдено тело заключенного, сообщало агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как пояснял собеседник издания, следов насильственной смерти обнаружено не было.

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