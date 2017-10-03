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12:59 (мск), источник: VN.ru

Крупный цех по производству утеплителя сгорел в Коченево

Цех по производству утеплителя сгорел минувшей ночью в Коченево Новосибирской области. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать пожар. Сейчас на месте ЧП работают надзорные органы.

По информации заместителя начальника 62-й пожарной части ФГКУ «8 отряд федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» Владислава Бурдина, сообщение о возгорании объекта поступило около 3-х часов ночи. На место происшествия прибыли 12 пожарных на трех единицах техники. Водозаборный водоем находился в непосредственной близости к месту пожара, на расстоянии 200 метров, поэтому ликвидировать возгорание удалось в кратчайшие сроки.

Рядом с цехом, где случился пожар, располагается АЗС. Несмотря на столь опасное соседство, распространение огня было исключено, так как сгоревший цех имел железобетонные перекрытия. Локализация огня происходила непосредственно внутри здания. По словам Владислава Бурдина, в данном происшествии ни один человек не пострадал. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют следователи.

По оперативной информации ГУ МЧС России по Новосибирской области, за минувшие сутки по региону было ликвидировано 13 бытовых пожаров, осуществлено реагирование на 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых приняли участие 145 человек личного состава и 44 единицы техники. Из огня спасены 6 человек.

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