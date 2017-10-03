Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США и Индия готовят удар по России и Китаю - СМИ
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Киев заявил, что без Украины производить Porsche невозможно – СМИ
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
20В Мексике произошло мощное землетрясение
13:06 (мск), источник: Sputnik.by

Сослуживцы рассказали о последних днях Татьяны Курсевич

Незадолго до гибели минчанка вернулась из отпуска, который провела вместе с Евгением Раздуевым в Санкт-Петербурге, была вдохновленная и счастливая.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Убитую с особой жестокостью Татьяну Курсевич ее бывшие сослуживцы характеризуют как исключительно положительного человека, заботливую мать и креативного специалиста.

В Минском городском суде продолжается слушание по делу об убийстве минчанки Татьяны Курсевич, которую в ноябре 2016 года две недели разыскивала вся страна. Ее тело было найдено в хозпостройке в Вилейском районе, на территории усадьбы, которая принадлежала ее бойфренду Евгению Раздуеву. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве, краже и уничтожении документов.

Во вторник в суд были вызваны и допрошены руководитель и сотрудница компании, где работала убитая.

«Клиенты до сих пор говорят о ней теплые слова»

По словам свидетеля Людмилы Палевич, замдиректора компании, Курсевич в компании работала с февраля 2012 года.

Читайте также
Дело об убийстве минчанки Курсевич: появился новый потерпевший

«Мы потеряли действительно хорошего специалиста, человека, которому не нужно было два раза говорить, что сделать. Она была очень креативный человек. Вела электронные торги и аукционы. Клиенты до сих пор звонят и говорят теплые слова о Татьяне», — сказала свидетель.

Отвечая на вопросы прокурора, свидетель отметила, что Курсевич большое внимание уделяла воспитанию сына Влада.

«Мы ей даже дали свободный график, чтобы она могла больше времени уделять сыну», — сказала свидетель.

По ее словам перед смертью Татьяны не было замечено ничего особенного в ее поведении. «Была после Питера вдохновленная, привезла сотрудникам торт. В тот день (14 ноября Курсевич была убита —Sputnik) почти до 18.00 была на работе», — рассказала свидетель.

Странные сообщения

По ее словам, на следующий день к ней как к руководителю компании подошла сотрудница и сообщила, что Татьяна Курсевич прислала ей в скайпе сообщение о своей болезни. «Хотя она мне должна была прислать сообщение о том, что не выйдет на работу из-за болезни. Еще больше меня удивило, что она прислала сообщение о болезни коммерческому директору, который находился в командировке за пределами страны», — отметила свидетель.

По ее словам, в последующие дни сослуживцы начали звонить Татьяне, но телефон был недоступен, через еще несколько дней стали связываться с матерью, обзванивать бюро несчастных случаев, морги. Спустя неделю безуспешных поисков, после выходных, созвонились с бывшим мужем Курсевич, который сообщил адрес съемной квартиры, где та жила вместе с бойфрендом.

Свидетель Палевич рассказала, что когда мать Раздуева зашла в квартиру, где проживали обвиняемый и Курсевич, она сообщила, что вещей Татьяны в квартире нет. «Мы позвонили матери Татьяны, но она попросила подождать с подачей заявления. Мы обратились к ее бывшему мужу, поскольку сочли неправильным, что сослуживцы будут подавать заявление в милицию», — сказала свидетель.

Радостный отпуск

В качестве свидетеля в суде также была допрошена коллега убитой, которая была с ней в приятельских отношениях.

По ее словам, за несколько дней до гибели Курсевич, она и обвиняемый ездили в кратковременный отпуск в Санкт-Петербург.

«Когда Татьяна после отпуска пришла на работу, она была веселая, воодушевленная, но простуженная, привезла нам торт», — рассказала свидетель.

По словам свидетельницы, Курсевич упоминала о проблемах, которые испытывает ее сын Влад в общении с Евгением Раздуевым.

«Она говорила, что ребенку тяжело общаться с новым человеком в семье, он воспринимает его как чужого», — сказала свидетель.

Мальчик испытывает проблемы

В суде также в качестве свидетеля была допрошена учитель сына убитой Татьяны Курсевич.

Отвечая на вопрос прокурора о том, повлияли ли трагические события на ребенка, она сказала: «Ребенок стал очень ранимый, искал тактильного контакта. Мог подойти и прижаться», — сказала педагог. По ее словам, он хотел, чтобы его прижали, обняли. «Видно, что была проблема», — сказала учитель.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Heartbreaker: 10 клипов Тома Петти
Криминальных версий пропажи Максима Мархалюка по-прежнему нет
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
МЭР занялось исследованием «бытовой» коррупции
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Васильева: работа Мединского не плагиат, а видение истории
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь