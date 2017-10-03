Сослуживцы рассказали о последних днях Татьяны Курсевич

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Убитую с особой жестокостью Татьяну Курсевич ее бывшие сослуживцы характеризуют как исключительно положительного человека, заботливую мать и креативного специалиста.

В Минском городском суде продолжается слушание по делу об убийстве минчанки Татьяны Курсевич, которую в ноябре 2016 года две недели разыскивала вся страна. Ее тело было найдено в хозпостройке в Вилейском районе, на территории усадьбы, которая принадлежала ее бойфренду Евгению Раздуеву. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве, краже и уничтожении документов.

Во вторник в суд были вызваны и допрошены руководитель и сотрудница компании, где работала убитая.

«Клиенты до сих пор говорят о ней теплые слова»

По словам свидетеля Людмилы Палевич, замдиректора компании, Курсевич в компании работала с февраля 2012 года.

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«Мы потеряли действительно хорошего специалиста, человека, которому не нужно было два раза говорить, что сделать. Она была очень креативный человек. Вела электронные торги и аукционы. Клиенты до сих пор звонят и говорят теплые слова о Татьяне», — сказала свидетель.

Отвечая на вопросы прокурора, свидетель отметила, что Курсевич большое внимание уделяла воспитанию сына Влада.

«Мы ей даже дали свободный график, чтобы она могла больше времени уделять сыну», — сказала свидетель.

По ее словам перед смертью Татьяны не было замечено ничего особенного в ее поведении. «Была после Питера вдохновленная, привезла сотрудникам торт. В тот день (14 ноября Курсевич была убита —Sputnik) почти до 18.00 была на работе», — рассказала свидетель.

Странные сообщения

По ее словам, на следующий день к ней как к руководителю компании подошла сотрудница и сообщила, что Татьяна Курсевич прислала ей в скайпе сообщение о своей болезни. «Хотя она мне должна была прислать сообщение о том, что не выйдет на работу из-за болезни. Еще больше меня удивило, что она прислала сообщение о болезни коммерческому директору, который находился в командировке за пределами страны», — отметила свидетель.

По ее словам, в последующие дни сослуживцы начали звонить Татьяне, но телефон был недоступен, через еще несколько дней стали связываться с матерью, обзванивать бюро несчастных случаев, морги. Спустя неделю безуспешных поисков, после выходных, созвонились с бывшим мужем Курсевич, который сообщил адрес съемной квартиры, где та жила вместе с бойфрендом.

Свидетель Палевич рассказала, что когда мать Раздуева зашла в квартиру, где проживали обвиняемый и Курсевич, она сообщила, что вещей Татьяны в квартире нет. «Мы позвонили матери Татьяны, но она попросила подождать с подачей заявления. Мы обратились к ее бывшему мужу, поскольку сочли неправильным, что сослуживцы будут подавать заявление в милицию», — сказала свидетель.

Радостный отпуск

В качестве свидетеля в суде также была допрошена коллега убитой, которая была с ней в приятельских отношениях.

По ее словам, за несколько дней до гибели Курсевич, она и обвиняемый ездили в кратковременный отпуск в Санкт-Петербург.

«Когда Татьяна после отпуска пришла на работу, она была веселая, воодушевленная, но простуженная, привезла нам торт», — рассказала свидетель.

По словам свидетельницы, Курсевич упоминала о проблемах, которые испытывает ее сын Влад в общении с Евгением Раздуевым.

«Она говорила, что ребенку тяжело общаться с новым человеком в семье, он воспринимает его как чужого», — сказала свидетель.

Мальчик испытывает проблемы

В суде также в качестве свидетеля была допрошена учитель сына убитой Татьяны Курсевич.