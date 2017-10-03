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16:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина с ножом напал на продавца магазина в Шелехове

Правоохранители по горячим следам задержали предполагаемого преступника.

Источник: пресс-служба Росгвардии

23-летний мужчина напал с ножом на продавца магазина «Зебра» и сорвал с шеи золотую цепочку в Шелехове накануне ночью, 2 октября. Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать предполагаемого преступника, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Неизвестный мужчина ворвался в магазин с предметом, похожим на нож, и сорвал золотую цепочку. Женщина не растерялась, толкнула нападавшего и нажала тревожную кнопку, после чего спряталась в подсобном помещении, а подозреваемый скрылся.

Прибывшие сотрудники Росгвардии составили подробное описание подозреваемого.

«Прапорщик полиции Николай Тарнаев и сержант полиции Александр Салий недалеко от магазина заметили мужчину, внешность которого совпадала с ориентировкой», — сообщили в пресс-службе.

Правоохранители задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

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