Мужчина с ножом напал на продавца магазина в Шелехове

Источник: пресс-служба Росгвардии

23-летний мужчина напал с ножом на продавца магазина «Зебра» и сорвал с шеи золотую цепочку в Шелехове накануне ночью, 2 октября. Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать предполагаемого преступника, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Неизвестный мужчина ворвался в магазин с предметом, похожим на нож, и сорвал золотую цепочку. Женщина не растерялась, толкнула нападавшего и нажала тревожную кнопку, после чего спряталась в подсобном помещении, а подозреваемый скрылся.

Прибывшие сотрудники Росгвардии составили подробное описание подозреваемого.

«Прапорщик полиции Николай Тарнаев и сержант полиции Александр Салий недалеко от магазина заметили мужчину, внешность которого совпадала с ориентировкой», — сообщили в пресс-службе.