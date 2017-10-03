Суд отправил в колонию 18-летнего убийцу инженера «Маяка» в Озерске

Озерский городской суд вынес приговор в отношении 18-летнего озерчанина, причинившего смертельные травмы инженеру «Маяка» в ходе уличных разборок, — другие молодые люди, присутствовавшие при драке, проходят по делу свидетелями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в апреле 2017 года в Озерске и вызвало широкий общественный резонанс, так как у погибшего было много друзей, которые были потрясены его гибелью. За нападение на 36-летнего инженера ПО «Маяк» был задержан многократно судимый 18-летний парень, который и был признан судом виновным в смерти мужчины. Именно он пинал потерпевшего по голове. Друзья парня, которых друзья погибшего назвали «группой отморозков», прошли по делу свидетелями.

«С учетом прежних судимостей путем частичного сложения наказаний молодой человек приговорен к 11 годам колонии строгого режима. В пользу матери потерпевшего взыскано 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на погребение», — рассказала консультант Озерского горсуда Наталья Карпова.

Напомним, драка происходила у магазина по улице Матросова, куда мужчина пришел на встречу с приятелями своей бывшей девушки. Его друзья считают, что именно она настроила «отморозков» против погибшего, так как постоянно жаловалась на него своим собутыльникам. Инженера «Маяка» с проломленной головой принесли на порог квартиры и бросили. Там его мертвым и обнаружила мать.