В Прикамье опекун осужден за кражу денег с карты ребенка

В Ординском районе вступил в силу приговор в отношении 43-летней местной жительницы, которая была признана виновной в краже.



Как пишет пресс-служба прокуратуры Пермского края, в 2015 году женщина, являясь опекуном несовершеннолетнего, с банковской карты ребенка сняла 122 тысячи рублей. На этот счет начислялись алименты.