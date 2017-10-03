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13:16 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье опекун осужден за кражу денег с карты ребенка

Женщина украла более 100 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Осужденная пыталась обжаловать вынесенный приговор, но безуспешно.

В Ординском районе вступил в силу приговор в отношении 43-летней местной жительницы, которая была признана виновной в краже.

Как пишет пресс-служба прокуратуры Пермского края, в 2015 году женщина, являясь опекуном несовершеннолетнего, с банковской карты ребенка сняла 122 тысячи рублей. На этот счет начислялись алименты.

Женщина распорядилась денежными средствами по своему усмотрению.

Суд приговорил обвиняемую к 400 часам обязательных работ, а также удовлетворил иск о взыскании суммы ущерба в пользу несовершеннолетнего.

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