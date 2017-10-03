В Прикамье опекун осужден за кражу денег с карты ребенка
Женщина украла более 100 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Осужденная пыталась обжаловать вынесенный приговор, но безуспешно.
Женщина украла более 100 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Осужденная пыталась обжаловать вынесенный приговор, но безуспешно.
В Ординском районе вступил в силу приговор в отношении 43-летней местной жительницы, которая была признана виновной в краже.
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Женщина распорядилась денежными средствами по своему усмотрению.
Суд приговорил обвиняемую к 400 часам обязательных работ, а также удовлетворил иск о взыскании суммы ущерба в пользу несовершеннолетнего.