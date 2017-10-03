В Краснодаре ЖСК оштрафовали на миллион рублей за коррупционное нарушение
Учредитель строительной организации пытался подкупить судебного пристава.
Учредитель строительной организации пытался подкупить судебного пристава.
Прокуратура Центрального административного округа города Краснодара провела проверку по факту коррупционного правонарушения, допущенного ЖСК, осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома.
Установлено, что межрайонный отдел УФССП России по Краснодарскому краю на основании решения суда возбудил в отношении юридического лица исполнительное производство о запрете производства строительных работ на земельном участке по ул. Альпийской в пригородном поселке Российском.
В сентябре 2016 года один из учредителей ЖСК, не желая исполнять решение, а также чтобы избежать предусмотренной законом ответственности, предложил судебному
В отношении учредителя вынесен приговор по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий».
Прокуратурой округа в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения суд оштрафовал организацию на 1 млн рублей, сообщает «Югополису»