В Воронежской области при пожаре в жилом доме погибла 86-летняя пенсионерка

Дом загорелся на улице Пионерской. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4:14. Пламя тушили шесть спасателей и две машины. Огонь уничтожил комнату в 15 кв. м. Обрушилась кровля. Пожарные потушили пламя в 4:50. Причина возникновения пожара и гибели хозяйки дома устанавливается.