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14:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области при пожаре в жилом доме погибла 86-летняя пенсионерка

Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в Острогожске во вторник, 3 октября. Пенсионерке было 86 лет, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регуправления МЧС.

Дом загорелся на улице Пионерской. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4:14. Пламя тушили шесть спасателей и две машины. Огонь уничтожил комнату в 15 кв. м. Обрушилась кровля. Пожарные потушили пламя в 4:50. Причина возникновения пожара и гибели хозяйки дома устанавливается.

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