В Кишиневе обокрали церковный приход на 50 тысяч леев
Молдавские правоохранительные органы раскрыли кражу на десятки тысяч леев из церкви в столичной коммуне.
Молдавские правоохранительные органы раскрыли кражу на десятки тысяч леев из церкви в столичной коммуне.
КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину — уроженца Бельц, который был объявлен в розыск за кражу из церковного прихода «Святая троица» золотых украшений и денег на сумму в 50 тысяч леев (2 тысяч 840 долларов США).
Инцидент произошел в коммуне Гратиешты. Ранее мужчина скрылся от полиции в Приднестровском регионе.
В ходе допроса подозреваемый признал вину. На данный момент он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Мужчина рискует получить штраф в размере 13−27 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества 180−240 часов или тюремный срок до четырех лет.