В Кишиневе обокрали церковный приход на 50 тысяч леев

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину — уроженца Бельц, который был объявлен в розыск за кражу из церковного прихода «Святая троица» золотых украшений и денег на сумму в 50 тысяч леев (2 тысяч 840 долларов США).

Инцидент произошел в коммуне Гратиешты. Ранее мужчина скрылся от полиции в Приднестровском регионе.