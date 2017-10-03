Жители 18 домов в центре Нижнего Новгорода остались без электричества из-за обрыва проводов

Жители 18 домов в центре Нижнего Новгорода остались без электричества из-за обрыва проводов

Как сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду, отключение от электроэнергии произошло в Нижегородском районе около 12:00.