Жители 18 домов в центре Нижнего Новгорода остались без электричества из-за обрыва проводов
Как сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду, отключение от электроэнергии произошло в Нижегородском районе около 12:00.
Как сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду, отключение от электроэнергии произошло в Нижегородском районе около 12:00.
Согласно информации, в результате повреждения на линии электропередач без электроснабжения осталось 18 жилых домов по адресам: ул. Белинского, 118,120а, 122; ул. Максима Горького, 163,165,218,220,222; ул. Трудовая, 14,21,23,25,27; ул. Ковалихинская, 64,72,77; ул. Фрунзе, 23 и ул. Провиантская, 20.
Аварию планируется устранить ориентировочно к 23:45 3 октября.