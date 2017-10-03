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13:39 (мск), источник: Noi.md

Госбюджету нанесен ущерб на 10 млн. леев

Три члена преступной группы задержаны полицией за незаконный бизнес с этиловым спиртом и контрафактной алкогольной продукцией в особо крупных размерах, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Лица в возрасте от 34 до 41 года, жители Кишинева и Рыбницы, нанесли государственному бюджету ущерб в размере почти 10 млн. леев.

В течение четырех месяцев следствия сотрудники правоохранительных органов определили, что преступной группой управляет 34-летний мужчина.

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Он, наряду с другими лицами, занимался производством алкогольных напитков в центральной зоне Республики Молдова и продавал алкоголь на черном рынке.

Полиция также установила, что алкоголь перевозился в Кишинев из Приднестровья через внутренний таможенный пункт Криулянского района в цистернах-прицепах, которые предназначены для транспортировки цемента, внутри которых были обустроены тайники для перевозки пластиковых канистр с этиловым спиртом.

Мошенническая схема работала с июня по сентябрь 2017 года, и участники группы успели продавать около 120 тонн этилового спирта.

Были изъяты два грузовика, два прицепа-цистерны, около 52 цемента, микроавтобус, который использовался для перевозки этилового спирта в Кишинев, джип модели Chevrolet.

В соответствии с действующим законодательством, подозреваемым лицам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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