Госбюджету нанесен ущерб на 10 млн. леев
Три члена преступной группы задержаны полицией за незаконный бизнес с этиловым спиртом и контрафактной алкогольной продукцией в особо крупных размерах, отмечает NOI.md.
Три члена преступной группы задержаны полицией за незаконный бизнес с этиловым спиртом и контрафактной алкогольной продукцией в особо крупных размерах, отмечает NOI.md.
Лица в возрасте от 34 до 41 года, жители Кишинева и Рыбницы, нанесли государственному бюджету ущерб в размере почти 10 млн. леев.
В течение четырех месяцев следствия сотрудники правоохранительных органов определили, что преступной группой управляет 34-летний мужчина.
Он, наряду с другими лицами, занимался производством алкогольных напитков в центральной зоне Республики Молдова и продавал алкоголь на черном рынке.
Полиция также установила, что алкоголь перевозился в Кишинев из Приднестровья через внутренний таможенный пункт Криулянского района в
Мошенническая схема работала с июня по сентябрь 2017 года, и участники группы успели продавать около 120 тонн этилового спирта.
Были изъяты два грузовика, два
В соответствии с действующим законодательством, подозреваемым лицам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.